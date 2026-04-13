Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 45.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:35 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer die Schwetzinger Straße aus Richtung Talhaus kommend in Fahrtrichtung Hockenheim und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur B39 geradeaus weiterzufahren. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer fuhr von der B39 ab und beabsichtigte an der Einmündung nach links in Richtung Talhaus abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Mercedes-Fahrers und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der 41-Jährige leicht verletzt und begab sich nach medizinischer Erstversorgung vor Ort eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Hockenheim.

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