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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 45.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:35 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer die Schwetzinger Straße aus Richtung Talhaus kommend in Fahrtrichtung Hockenheim und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur B39 geradeaus weiterzufahren. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer fuhr von der B39 ab und beabsichtigte an der Einmündung nach links in Richtung Talhaus abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Mercedes-Fahrers und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der 41-Jährige leicht verletzt und begab sich nach medizinischer Erstversorgung vor Ort eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Hockenheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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