Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Reifenstecher festgenommen

Heidelberg (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein 57-jähriger Mann in der Kaiserstraße auf die Reifen geparkter Autos einstach. Dem Zeugen gelang es, den Täter festzuhalten und die Polizei zu verständigen. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellte bei der Nachschau vor Ort bei fünf Autos insgesamt sechs aufgestochene Reifen fest. Der 57-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

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