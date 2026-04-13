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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Reifenstecher festgenommen

Heidelberg (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein 57-jähriger Mann in der Kaiserstraße auf die Reifen geparkter Autos einstach. Dem Zeugen gelang es, den Täter festzuhalten und die Polizei zu verständigen. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellte bei der Nachschau vor Ort bei fünf Autos insgesamt sechs aufgestochene Reifen fest. Der 57-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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