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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf Parkplatz, Verursacher zunächst geflüchtet

Sinsheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:30 Uhr, kam es auf einem Kundenparkplatz in der Neulandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 13.000 Euro entstand.

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer beschädigte beim rückwärts Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Durch die Kollision wurde die linke Fahrzeugseite des geparkten Autos, insbesondere im Bereich des vorderen Kotflügels und der Fahrertür, erheblich beschädigt. Nach dem Zusammenstoß stieg der Unfallverursacher aus, begutachtete den entstandenen Schaden, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Durch zwei Zeuginnen, welche zunächst Beifahrerinnen des geflüchteten Fahrers waren, konnte der geschädigte Fahrzeugnutzer kurze Zeit später in einer nahegelegenen Lokalität ausfindig gemacht werden. In der Folge wurde der Unfallverursacher telefonisch von den Zeuginnen kontaktiert und zur Rückkehr an die Unfallörtlichkeit bewegt, an der zwischenzeitlich auch schon die Polizei eingetroffen war.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme räumte der Beschuldigte den Verstoß ein. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm bis auf weiteres untersagt.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Sinsheim übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Sebastian Vierling
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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