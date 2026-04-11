Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waldwimmersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6253334, kam es am Samstagvormittag kurz nach 09:00 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Waldwimmersbach. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die 92-jährige Hausbewohnerin durch die Feuerwehr nur noch leblos geborgen werden. Eine weitere Person erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 300.000,- Euro. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Aufgrund der Nachlöscharbeiten bleibt die Hauptstraße zunächst weiterhin für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

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