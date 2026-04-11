Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verfolgungsfahrt durch Mannheim - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstages lieferte sich ein 22-jähriger BMW-Fahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei im Stadtgebiet Mannheim.

Gegen 01:20 Uhr fiel einer zivilen Streife der Ermittlungsgruppe Poser ein weißer BMW beim Abbiegen vom Kaiserring in die Reichskanzler-Müller-Straße aufgrund durchdrehender Reifen auf. Im weiteren Verlauf beschleunigte der BMW innerorts auf weit über 100km/h. Als der BMW an einer roten Ampel anhielt, sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Herantreten der Beamten an das Fahrzeug beschleunigte dieses abrupt, überfuhr die weiterhin rot zeigende Ampel und flüchtete in Richtung Neckarauer Straße. Im Verlauf der Neckarauer Straße überholte der BMW mehrere Fahrzeuge auf dem rechten und linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Haltestelle Neckarauer Bahnhof konnte der 22-Jährige schlussendlich zum Anhalten bewegt werden.

Die Ermittlungsgruppe Poser hat ein Verfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Der Führerschein, der BMW sowie die Mobiltelefone des Fahrers sowie des Beifahrers wurden beschlagnahmt.

Personen, welche die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder durch diese gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

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