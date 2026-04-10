Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Unfallflucht auf der Autobahn - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Bei einem gefährlichen Überholmanöver am Donnerstagabend kam es Baustellenbereich der BAB 5 bei Hirschberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer anschließenden Unfallflucht.

Ein 43-Jähriger war um kurz vor 22 Uhr mit seinem Daimler-Benz auf der Autobahn A 5 aus Richtung Heidelberg nach Weinheim auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Neben ihm auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr ein 51-Jähriger mit einem Kleinlaster. Beide Fahrzeuge wurden kurz vor Beginn der dortigen Baustelle rechts von einem weißen, bislang unbekannten Sprinter überholt. Das bislang unbekannte Fahrzeug zog aufgrund der Fahrbahnverengung von drei auf zwei Fahrstreifen plötzlich nach links und touchierte den Kleinlaster. Dieser zog in der Folge ebenfalls nach links, wodurch es zu einer Kollision mit dem Daimler-Benz kam. Dessen Fahrer wich nochmals weiter nach links aus und prallte dadurch gegen mehrere Warnbaken. Der Sprinter setzte trotz der durch ihn verursachten Unfälle seine Fahrt fort. Die anderen beiden Beteiligten räumten schnell die Unfallstelle, verließen an der nächsten Ausfahrt die Autobahn und verständigten die Polizei. Verletzt wurde niemand, doch es entstand mit über 15.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Ladenburg nahm nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 zu melden.

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