Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Warnbaken in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:15 Uhr setzte eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Warnbaken, die auf einem Schotterhaufen in der Heidelberger Straße aufgestellt waren, in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 06205 / 2860-0 entgegengenommen.

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