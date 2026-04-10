Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Friesenheimer Insel in Mannheim wurde ein 44-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Der 44-Jährige war gegen 21:15 Uhr bei Dunkelheit mit seinem Fahrrad auf der Industriestraße in Richtung Diffenéstraße zügig unterwegs. An der Einmündung zur Diffenéstraße missachtete er das Rotlicht der Ampel und überquerte zunächst die beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hafenbahnstraße. Auch die beiden Fahrstreifen in Richtung Diffenébrücke überquerte er bei Rotlicht. Hier wurde der 44-Jährige mit seinem unbeleuchteten Fahrrad von einem Nissan erfasst, der von einem 27-jährigen Mann gesteuert wurde. Der Radfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe des Nissan und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 44-Jährige schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Reanimation und Erstversorgung in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrrad des 44-Jährigen wurde sichergestellt. Eine erste Inaugenscheinnahme ergab, dass es weder mit Beleuchtungseinrichtungen noch mit Seitenreflektoren ausgestattet war.

Am Nissan entstand Sachschaden, auch dieser wurde zur Untersuchung sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme war die Diffenéstraße vorübergehend voll gesperrt. Es ergaben sich jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

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