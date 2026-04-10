Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6252485, kam es am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Gebäudekomplex in der Wuppertaler Straße in Schwetzingen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zwischenzeitlich vollständig löschen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Person verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar, der Schaden am Gebäude wird auf ca. 200.000,- Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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