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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6252485, kam es am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Gebäudekomplex in der Wuppertaler Straße in Schwetzingen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zwischenzeitlich vollständig löschen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Person verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar, der Schaden am Gebäude wird auf ca. 200.000,- Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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