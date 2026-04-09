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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall auf der Uferstraße - Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6252425, kam es am 09.04.2026 kurz nach 15:10 Uhr auf der Uferstraße unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg wurde bekannt, dass eine 44-Jährige Fahrerin eines Renault aufgrund Unachtsamkeit auf einen am Fußgängerüberweg wartenden 35-jährigen Pedelec auffuhr und zwei querende Fußgängerinnen im weiteren Verlauf touchierte, bevor sie das Fahrzeug zum Stehen brachte. Durch die Kollision wurden der Pedelecfahrer und die beiden Fußgänger so verletzt, dass sie in nahegelegene Krankenhäuser verbracht wurden, um hier weiter medizinisch versorgt zu werden. Tragischerweise wurde bei dem Unfall der Hund einer der genannten Fußgängerinnen so verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Am Unfallfahrzeug selbst war nahezu kein Schaden zu erkennen, am Pedelc entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Durch den Verkehrsdienst Heidelberg wurden die Unfallaufnahme sowie die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache und dem Unfallhergang übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg (0621 174-4111) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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