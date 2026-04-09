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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mann versucht Frau mit Ellenbogenschlag zu verletzen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr war eine 61-jährige Frau mit ihrem Hund in der Zwingertstraße unterwegs. Dort konnte sie einen Mann dabei beobachten, wie er einen Aufkleber an einen Laternenpfahl klebte. Als die Frau den Unbekannten ansprach und den Aufkleber entfernte, beleidigte er die Spaziergängerin. Nachdem die Frau ihren Weg fortsetzte und an dem Unbekannten vorbeilief, holte er mit seinem Ellenbogen aus und schlug in Richtung des Kopfes der Frau. Die Frau konnte noch rechtzeitig ausweichen und wurde nicht verletzt. Der Mann lief anschließend zu den nahegelegenen öffentlichen Toiletten. Die Spaziergängerin folgte dem Mann und stellte ihn erneut zu Rede. Als die 61-Jährige daraufhin in Richtung Pulverturm lief, folgte ihr der Mann. Die 61-Jährige bat zwei Männer um Hilfe, woraufhin der Unbekannte sich entfernte.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: deutsches Erscheinungsbild, ca. 45 Jahre alt, mittelschlank, ca. 185 cm groß, Geheimratsecken. Er trug einen grauen Hoody und blaue Jeans.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, insbesondere die beiden hilfsbereiten Männer, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Tel.: 06271 / 9210-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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