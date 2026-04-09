Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in ein Café - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 00:40 Uhr und 10:35 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Café in der Moltkestraße ein und entwendete hieraus einen Geldbeutel samt Bargeld. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Wie genau sich der oder die Unbekannte Zutritt zu dem Café verschafft hat, ist bislang noch unklar. Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621 / 441125 (08-16 Uhr) oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell