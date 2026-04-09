Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wendemanöver führt zum Unfall

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch war ein 75-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Rottmannstraße von Handschuhsheim in Richtung der Heidelberger Innenstadt unterwegs. Gegen 11 Uhr wendete die 34-jährige Fahrerin eines Golfs auf Höhe der Einmündung der Pfarrgasse. Dabei hielt sie nicht ausreichend Umschau und kreuzte so den Weg des Radfahrers. Dieser versuchte noch auszuweichen und bremste dafür stark ab. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der 75-Jährige stürzte zu Boden. Durch den Unfall verletzte sich der Radfahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand mit insgesamt 100 Euro nur ein geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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