Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auseinandersetzung am Strandbad - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Gegen 21 Uhr kam es am Samstag zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen im Bereich des Mannheimer Strandbads. Ein 19-Jähriger hielt sich zusammen mit Freunden an der Feuerstelle beim Strandbad auf. Aus bislang unbekanntem Grund kam es zu einem Streit mit einer anderen Personengruppe. Aus dem Streit entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der auch ein Schlagstock und ein Messer zum Einsatz kam. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde zwei Personen leicht verletzt. Zudem kam es zum Diebstahl eines Mobiltelefons. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 zu melden.

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