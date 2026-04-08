Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 15-Jährige wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 21.03.2026 konnte beobachtet werden, wie die 15-jährige Jugendliche aus Leimen gemeinsam mit einem unbekannten Jungen ihre Wohnung verließ und ist seitdem nicht mehr zu erreichen. Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu keinem Auffinden.

Die Vermisste ist schlank, hat braune mittellange Haare und blaue Augen. Am Tag des Verschwindens trug sie ein graues bauchfreies Oberteil, eine pinke Jogginghose, eine schwarze Jacke, eine pinke Handtasche und weiße Schuhe der Marke "Nike".

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/leimen-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer des kriminalpolizeilichen Hinweistelefons 0621/174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

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