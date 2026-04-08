Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Supermarktkunde wird rabiat - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Gründonnerstag wurde ein Kunde eines Supermarktes in der Kurfürstenanlage gegenüber einer weiteren Kundin rabiat und schlug diese.

Eine 22-jährige Frau befand sich gegen 16:30 Uhr zum Einkaufen in einem Supermarkt im Einkaufszentrum Carré in der Heidelberger Kurfürstenanlage und wollte ihre Waren an der SB-Kasse bezahlen. Hierzu musste sie an der Schlange, die sich an der Bedienkasse gebildet hatte, vorbeigehen. Daher bat sie einen unbekannten Mann, sie vorbeizulassen.

Als dieser nicht reagierte, versuchte sie, an dem Mann vorbeizugehen. Dabei wurde sie unvermittelt von hinten geschubst und mehrfach in den Rücken geschlagen. Beim Umdrehen erkannte sie den Mann, der sie zuvor ignoriert hatte.

Durch die Schläge erlitt die 22-Jährige starke und länger anhaltende Schmerzen im Rücken. Mehrere Kunden eilten der Frau zu Hilfe, eine bislang unbekannte Dame wies den Mann verbal auf sein Verhalten hin. Dieser entfernte sich jedoch anschließend unbeeindruckt von der Örtlichkeit.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50 bis 60 Jahre alt - ca. 190 cm groß - sehr dünn - weiße, lockige oder krause Haare - weißer Vollbart - sprach mit Akzent, möglicherweise amerikanisch - Bekleidung unbekannt

Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

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