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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Auffahrunfall hat Teilsperrung zur Folge

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 07:55 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen der Anschlussstelle Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 54-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw auf, dessen Fahrer 41 Jahre alt ist. Durch die Kollision wurde der Sprinter-Fahrer leicht verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Mercedes Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der LKW blieb fahrbereit, so dass der 41-Jährige seine Fahrt fortsetzen konnte. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die mittlere sowie die rechte Fahrspur gesperrt werden. Der linke Fahrstreifen war durchgehend befahrbar. Während die Sperrung der mittleren Fahrspur zwischenzeitlich aufgehoben werden konnte, ist die rechte Fahrspur aufgrund noch andauernder Reinigungsarbeiten weiterhin gesperrt. Diese Sperrung wird im Verlauf des Mittags aufgehoben werden können. Nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen bestehen derzeit nicht mehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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