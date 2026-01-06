Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Ostwall: Unfall zwischen Bus und Rad - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 18. Dezember 2025, waren auf dem Ostwall auf Höhe des Südwalls gegen 19 Uhr ein Linienbus und ein Radfahrer miteinander kollidiert. Der Fahrradfahrer, ein 40-Jähriger aus Bottrop, wurde dabei leicht verletzt, der 59-jährige Busfahrer aus Krefeld blieb unverletzt. Da der Hergang des Unfalls noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen - insbesondere den Fahrer eines Motorrads, der hinter dem Bus hergefahren war. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

