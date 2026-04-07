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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Suche nach 15-Jähriger - Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg (ots)

Seit vergangenem Montag, den 6. April, wird ein 15-jähriges Mädchen aus Heidelberg vermisst. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie die Suchmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: weiblich, circa 155 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat schwarze lockige Haare und dunkle Augen. Auf dem linken Unterarm trägt die Jugendliche ein Tattoo mit dem Schriftzug "Wissam".

Sie soll mit blauer zerrissener Jeans und einem schwarzen Hoodie bekleidet sein.

Sie könnte in Begleitung eines jungen Mannes oder anderen jugendlichen Mädchen sein.

Die 15-Jährige, welche in einer Jugendeinrichtung in Heidelberg untergebracht ist, war bereits vor einigen Wochen abgängig und wurde damals im norddeutschen Raum aufgefunden.

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung-2/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer des kriminalpolizeilichen Hinweistelefons 0621/174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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