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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Gaststätte - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:15 Uhr kam es in einer Gaststätte im Mannheimer Innenstadtquadrat O7 zu einem Brandgeschehen. Die Berufsfeuerwehr war rasch vor Ort und konnte das Feuer im Eingangsbereich der im Erdgeschoss befindlichen Lokalität schnell unter Kontrolle bringen, sodass der Brand gegen 07:30 Uhr vollständig gelöscht war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen hat.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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