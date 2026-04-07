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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vier leicht verletzte Personen sowie erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in Wiesloch.

Ein 24-jähriger Mann war gegen 22:40 Uhr mit seinem Seat auf der L 594 in Richtung B 3 unterwegs. Dabei befuhr er zunächst die Linksabbiegerspur, bog dann jedoch nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle ab. Hierbei übersah er eine rechts neben ihm fahrende 55-Jährige in ihrem Nissan.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Nissan geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Fahrzeug der Marke Leapmotor. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Nissan und blieb schließlich im Grünstreifen auf dem Dach liegen.

Der Seat-Fahrer, dessen Beifahrerin sowie die 55-jährige Nissan-Fahrerin und der 41-jährige Fahrer des Leapmotor erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Wiesloch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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