Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/B 37: Illegal Altöl auf Parkplatz entsorgt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge meldete am Samstagabend dem Polizeirevier Eberbach eine illegale Müllentsorgung. Auf einem Parkplatz an der Lindenstraße/B 37 im Eberbacher Gemeindeteil Lindach wurde durch Unbekannte ein schwarzer Eimer mit knapp zehn Litern Altöl abgestellt. Wann genau dieser dort platziert wurde, ist bislang noch unklar. Die Polizei veranlasste die fachgerechte Entsorgung, damit der Schadstoff nicht in die Umwelt gelangte.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0 zu melden.

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