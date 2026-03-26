Polizei Aachen

POL-AC: Nach sexuellem Übergriff an einer Schule: Polizei sucht mit Phantombild nach dem Täter

Aachen (ots)

Nach einem sexuellen Übergriff am Vormittag des 18.03.2026 auf dem Gelände einer Grundschule in Herzogenrath (wir berichteten mit Pressemeldung vom 20.03.2026 14:49 Uhr) sucht die Polizei Aachen nun mit einem Phantombild nach dem Täter.

Im Rahmen der umfassenden Ermittlungen zum vorliegenden Fall erstellten die Ermittler gemeinsam mit dem LKA und den Zeugen ein Phantombild des mutmaßlichen Täters. Die Abbildung eines Pullovers, ähnlich dem Pullover, den der Täter zum Tatzeitpunkt getragen haben soll und das Phantombild sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/199149

Nach der Veröffentlichung des Zeugenaufrufs am vergangenen Freitag sind bereits mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, denen aktuell im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen wird.

Personen, die meinen, jemanden auf dem Phantombild erkannt zu haben oder sonstige Angaben machen können, werden gebeten sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat unter 0241-9577 31201 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 zu melden. Jeder Hinweis ist wichtig! (kg)

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