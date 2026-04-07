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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr, geriet in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Brühler Straße in Hockenheim eine Matratze im Erdgeschoss in Brand. Das Gebäude wurde umgehend geräumt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Hockenheim, die mit 24 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Die rund 60 anwesenden Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 22:15 Uhr konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude wieder betreten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim.

Präventionshinweise - So schützen Sie sich vor Bränden: 

   - Offenes Feuer vermeiden: Kerzen, Räucherstäbchen oder offene 
     Flammen in Zimmern sind eine häufige Brandursache und sollten 
     niemals unbeaufsichtigt brennen.
   - Nicht im Bett oder in der Nähe von Matratzen rauchen: Glimmende 
     Zigaretten sind eine der häufigsten Ursachen für 
     Matratzenbrände.
   - Elektrische Geräte sicher nutzen: Überladen Sie keine Steckdosen
     und lassen Sie Elektrogeräte wie Ladekabel oder Kochplatten 
     nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
   - Rauchmelder retten Leben: Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem 
     Zimmer und auf den Fluren funktionstüchtige Rauchmelder 
     vorhanden sind. Rauchmelder niemals entfernen oder deaktivieren.
   - Fluchtwege freihalten: Halten Sie Treppenhäuser und Flure stets 
     frei von Gegenständen, damit im Notfall eine schnelle 
     Evakuierung möglich ist.
   - Im Brandfall: Rufen Sie sofort den Notruf 112, verlassen Sie das
     Gebäude umgehend und informieren Sie alle weiteren Bewohnerinnen
     und Bewohner.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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