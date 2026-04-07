Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr, geriet in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Brühler Straße in Hockenheim eine Matratze im Erdgeschoss in Brand. Das Gebäude wurde umgehend geräumt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Hockenheim, die mit 24 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Die rund 60 anwesenden Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 22:15 Uhr konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude wieder betreten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim.

Präventionshinweise - So schützen Sie sich vor Bränden:

- Offenes Feuer vermeiden: Kerzen, Räucherstäbchen oder offene Flammen in Zimmern sind eine häufige Brandursache und sollten niemals unbeaufsichtigt brennen. - Nicht im Bett oder in der Nähe von Matratzen rauchen: Glimmende Zigaretten sind eine der häufigsten Ursachen für Matratzenbrände. - Elektrische Geräte sicher nutzen: Überladen Sie keine Steckdosen und lassen Sie Elektrogeräte wie Ladekabel oder Kochplatten nicht unbeaufsichtigt in Betrieb. - Rauchmelder retten Leben: Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Zimmer und auf den Fluren funktionstüchtige Rauchmelder vorhanden sind. Rauchmelder niemals entfernen oder deaktivieren. - Fluchtwege freihalten: Halten Sie Treppenhäuser und Flure stets frei von Gegenständen, damit im Notfall eine schnelle Evakuierung möglich ist. - Im Brandfall: Rufen Sie sofort den Notruf 112, verlassen Sie das Gebäude umgehend und informieren Sie alle weiteren Bewohnerinnen und Bewohner.

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