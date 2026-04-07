Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht - Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Dienstag, dem 10. März 2026, wurde eine Unfallflucht beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt angezeigt.

Die 32-jährige Unfallverursacherin erschien gegen 14:30 Uhr beim Polizeirevier und gab an, dass sie am Morgen des 10. März gegen 08:30 Uhr beim Abbiegen mit ihrem Skoda von der Käfertaler Straße in die Verschaffeltstraße ein im Einmündungsbereich geparktes Fahrzeug beschädigt habe. An ihrem Skoda seien Dellen und Lackkratzer entstanden.

Bei dem geparkten Fahrzeug soll es sich nach Aussage der 32-Jährigen um ein großes, graues Auto gehandelt haben. Nähere Angaben hierzu konnte sie nicht machen. Bei einer Nachschau unmittelbar nach der Sachverhaltsaufnahme konnte das besagte Fahrzeug an der Unfallstelle nicht mehr festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen Unfallflucht führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum geschädigten Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

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