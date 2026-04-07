Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Firmenfahrzeug aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 18:30 Uhr am Donnerstag und 13 Uhr am Sonntag in ein geparktes Firmenfahrzeug ein. Ein Mitarbeiter hatte zuvor das Fahrzeug in der Rabanstraße verschlossen abgestellt. Eine bislang unbekannte Täterschaft drang in das Fahrzeug ein und entwendeten Arbeitsmaschinen und Werkzeuge im Wert von über 1.100 Euro. Wie die Täterschaft in das Fahrzeug gelangte, ist bislang unklar. Das Polizeirevier Sinsheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/ 690-0 zu melden.

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