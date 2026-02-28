PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuerwehreinsatz am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz (ots)

Ein Feuerwehreinsatz am Mainzer Hauptbahnhof sorgte am Samstagnachmittag für Aufregung. Die Einsatzkräfte wurden um kurz vor 15 Uhr zu einem unklaren chemischen Geruch alarmiert. Im Bereich der öffentlichen Toilette im Untergeschoss war ein stark reizender Geruch wahrnehmbar. Durch Mitarbeiter der DB Sicherheit und die Bundespolizei wurde der betroffene Bereich noch vor Eintreffen der Feuerwehr abgesperrt. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Messtrupp unter Atemschutz zur Toilettenanlage geschickt. Hierbei konnte mit den Mitteln der Feuerwehr kein Stoff nachgewiesen werden. Die Toilettenanlage wurde anschließend mittels eines Überdrucklüfters ausgiebig belüftet. Danach war kein Geruch mehr wahrnehmbar. In der Zwischenzeit wurden insgesamt fünf Personen, welche über Reizungen der Atemwege klagten, durch den Rettungsdienst untersucht. Allesamt konnten jedoch vor Ort wieder entlassen werden. Aufgrund der vorgefundenen Lage und der Beschreibung der betroffenen Personen wird davon ausgegangen, dass eine unbekannte Person in der Toilette Pfefferspray oder einen ähnlichen reizenden Stoff versprüht hatte. Der Betrieb des Hauptbahnhofes wurde - mit Ausnahme der Sperrung der Toilettenanlage - durch den Einsatz nicht beeinträchtigt. Nach ca. 45 Minuten konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Mainz mit insgesamt vier Fahrzeugen und 12 Einsatzbeamten, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, die Bundespolizei mit vier Beamten, sowie vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

