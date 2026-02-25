Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Ausgelöster Rauchwarnmelder durch chemische Reaktion - weitere Einsätze im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Durch einen aktiven Rauchwarnmelder wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Hartenberg/Münchfeld aufmerksam und alarmierten am heutigen Mittwochabend die Feuerwehr Mainz.

Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte eine Wohnung ausfindig gemacht werden, in welcher durch eine zunächst unbekannte Rauchentwicklung die dort installierten Rauchwarnmelder auslösten. Im weiteren Verlauf des Einsatzes stellte sich die Rauchentwicklung als chemische Reaktion zweier Stoffe dar, welche vermischt wurden.

In Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Fachberater Chemie des THW konnten verschiedene Gefahrstoffe in der Wohnung festgestellt werden, welche durch das Fachpersonal des THW gesichtet und eingestuft wurden. Einzelne Flüssigkeiten wurden zur Vorsichtsmaßnahme aus der Wohnung entfernt und werden der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Die weitere Entsorgung der Gefahrstoffe erfolgt durch den Eigentümer in Rücksprache mit Feuerwehr, Polizei und THW.

Während der Einsatzmaßnahmen im Stadtteil Hartenberg/Münchfeld musste die Feuerwehr Mainz weitere Paralleleinsätze im Stadtgebiet abarbeiten. So kam es im Stadtteil Hechtsheim zu einem Brandereignis aufgrund einer brennenden Heizungsanlage. Ebenso erfolgte eine Alarmierung aufgrund einer ausgelöste Brandmeldeanlage. Hierzu wurden weitere Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr als auch der Freiwilligen Feuerwehr in Dienst genommen bzw. alarmiert.

