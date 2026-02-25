PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Ausgelöster Rauchwarnmelder durch chemische Reaktion - weitere Einsätze im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Durch einen aktiven Rauchwarnmelder wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Hartenberg/Münchfeld aufmerksam und alarmierten am heutigen Mittwochabend die Feuerwehr Mainz.

Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte eine Wohnung ausfindig gemacht werden, in welcher durch eine zunächst unbekannte Rauchentwicklung die dort installierten Rauchwarnmelder auslösten. Im weiteren Verlauf des Einsatzes stellte sich die Rauchentwicklung als chemische Reaktion zweier Stoffe dar, welche vermischt wurden.

In Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Fachberater Chemie des THW konnten verschiedene Gefahrstoffe in der Wohnung festgestellt werden, welche durch das Fachpersonal des THW gesichtet und eingestuft wurden. Einzelne Flüssigkeiten wurden zur Vorsichtsmaßnahme aus der Wohnung entfernt und werden der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Die weitere Entsorgung der Gefahrstoffe erfolgt durch den Eigentümer in Rücksprache mit Feuerwehr, Polizei und THW.

Während der Einsatzmaßnahmen im Stadtteil Hartenberg/Münchfeld musste die Feuerwehr Mainz weitere Paralleleinsätze im Stadtgebiet abarbeiten. So kam es im Stadtteil Hechtsheim zu einem Brandereignis aufgrund einer brennenden Heizungsanlage. Ebenso erfolgte eine Alarmierung aufgrund einer ausgelöste Brandmeldeanlage. Hierzu wurden weitere Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr als auch der Freiwilligen Feuerwehr in Dienst genommen bzw. alarmiert.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 21:27

    FW Mainz: Brennende Heizungsanlage - Gebäude vorsorglich geräumt

    Mainz (ots) - Am Mittwoch den, den 25. Februar, kam es im Mainzer Stadtteil Hechtsheim, zu einem Brand der Heizungsanlage im Keller eines Mehrfamilienhauses. Gegen 18:41 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Dachs gemeldet. Die Leitstelle Mainz entsandte sofort Kräfte beider Feuerwachen und der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatzort. Bei Eintreffen der Feuerwehr, wurden die Bewohner bereits durch die ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 21:21

    FW Mainz: Gemeldeter Zimmerbrand mit Personenrettung in Mainz-Hechtsheim

    Mainz (ots) - Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz aufgrund einer zunächst unklaren Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus nach Mainz-Hechtsheim alarmiert. Im weiteren Verlauf der Notrufabfrage wurde deutlich, dass sich vermutlich noch eine Person in der betroffenen Wohnung aufhalten solle, wodurch das Einsatzstichwort durch die Leitstelle um dem Zusatz ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 01:02

    FW Mainz: Bilanz des Rosenmontags 2026 aus Sicht von Feuerwehr und Sanitätsdienst Mainz

    Mainz (ots) - Feuerwehr und Sanitätsdienste blicken auf den größten gemeinsamen Einsatz des Jahres in Mainz zurück. Rund 14 Stunden waren über 500 ehren- und hauptamtliche Einsatzkräfte neben Polizei und Ordnungskräften für die Sicherheit der Menschen in Mainz im Einsatz. Die Zahl der medizinischen Versorgungen nahm im Vergleich zum Vorjahr ab. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren