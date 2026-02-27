Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall auf der L425

Mainz (ots)

Auf der L425 zwischen Mainz-Hechtsheim und Mainz-Ebersheim ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten zwei Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache auf der Strecke zwischen den beiden Mainzer Stadtteilen. Entgegen ersten Meldungen war jedoch keine der beteiligten Personen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere beteiligte Person blieb unverletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stelle den Brandschutz sicher. Während der Einsatzmaßnahmen musste die L425 zeitweise vollständig gesperrt werden.

Durch die Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und längeren Staus im Bereich der Unfallstelle.

Im Einsatz eingebunden waren die Kräfte der Feuerwehr Mainz mit fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen sowie die Polizei.

