FW Mainz: Brennende Heizungsanlage - Gebäude vorsorglich geräumt

Mainz (ots)

Am Mittwoch den, den 25. Februar, kam es im Mainzer Stadtteil Hechtsheim, zu einem Brand der Heizungsanlage im Keller eines Mehrfamilienhauses. Gegen 18:41 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Dachs gemeldet.

Die Leitstelle Mainz entsandte sofort Kräfte beider Feuerwachen und der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatzort. Bei Eintreffen der Feuerwehr, wurden die Bewohner bereits durch die Besatzung des ersteintreffenden Rettungswagens aus dem Gebäude geleitet. Der Treppenraum war rauchfrei, die Evakuierungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr unterstützt und konnten zügig abgeschlossen werden.

Auf Grund der Vielzahl betroffener Personen, wurden durch die Leitstelle weitere Einsatzkräfte des medizinischen Katastrophenschutzes alarmiert.

Bei der Erkundung des Gebäudes, wurde der Heizungskeller als Brandraum ausfindig gemacht. Die Löscharbeiten konnten auf dem direkten weg von außen in den Heizungskeller durchgeführt werden. Hierdurch war das Feuer schnell unter Kontrolle und es ist zu keiner weiteren Brand- und Rauchausbreitung gekommen.

Die angrenzenden Wohnungen wurden durch die Feuerwehr kontrolliert, es ist zu keiner Ausbreitung in das Gebäude gekommen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Personen in ihre Wohnung zurückkehren.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 12 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und medizinischen Katastrophenschutzes mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurden die Kollegen durch Einsatzkräfte der Polizei.

Durch das schnelle und umsichtige Handeln wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Die Feuerwehr Mainz weist in diesem Zusammenhang auf die besondere Bedeutung rauchfreier Flucht- und Rettungswege hin. Nur wenn Treppenräume und Flure frei von Rauch bleiben, ist eine sichere Selbstrettung der Bewohner sowie ein zügiger Einsatz der Feuerwehr möglich. Rauchfreie Fluchtwege können im Ernstfall entscheidend dazu beitragen, Menschenleben zu schützen und Schäden zu minimieren.

