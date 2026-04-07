Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend im Heidelberger Stadtteil Schlierbach wurden fünf Personen verletzt, eine davon schwer.

Ein 22-jähriger Mann fuhr um kurz vor 18:00 Uhr mit seinem Audi Q3 hinter einer 39-jährigen Audi-A6-Fahrerin in Richtung Heidelberg-Altstadt. Als die 39-Jährige auf Höhe des Bahnhofs Schlierbach an einer roten Ampel abbremste, fuhr der 22-Jährige mit seinem Audi Q3 auf ihr Fahrzeug auf.

Die vier Insassen des Audi A6 erlitten leichte Verletzungen und wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art seiner Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Aufgrund der Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

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