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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Kirche - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 21:30 Uhr am Samstag und 07:30 Uhr am Sonntag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Kirche in der Schützenstraße im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund ein. Nach ersten Ermittlungen gelangte die Täterschaft über ein aufgehebeltes Fenster im Untergeschoss in das Gemeindegebäude. Dort wurden mehrere Türen aufgehebelt und Schränke durchsucht. Auch in der eigentlichen Kirche suchte die Täterschaft nach Beute. Bislang ist unklar, was genau gestohlen wurde. Bei dem Einbruch entstand aber ein erheblicher Sachschaden. Der Polizeiposten Eppelheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 766377 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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