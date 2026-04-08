Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall an der Kreuzung Luisenring/Dalbergstraße - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf Höhe H7, 21 an der Kreuzung Luisenring/Dalbergstraße im Mannheimer Stadtteil Jungbusch ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

Eine 18-jährige Frau befuhr mit ihrem roten Fiat den Luisenring von der Kurt-Schuhmacher-Brücke kommend in Richtung Kurpfalzkreisel. Sie nutzte dabei den linken von zwei Geradeausfahrstreifen und beabsichtigte, den Fahrstreifen nach links zu wechseln, um anschließend über den rechten Abbiegestreifen in die Seilerstraße einzubiegen. Zeitgleich bog ein 66-jähriger Mann mit seinem schwarzen Volvo von der Dalbergstraße nach links auf den Luisenring ab, ebenfalls in Richtung Kurpfalzkreisel. Auf Höhe H7, 21 kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell