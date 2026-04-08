Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Roller und Mountainbike

Heidelberg (ots)

Am Dienstag fuhr um kurz nach 19:30 Uhr ein 15-Jähriger mit seinem motorisierten Roller aus einem verkehrsberuhigten Bereich in die Adlerstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Mountainbike-Fahrers. Im Kreuzungsbereich zur Maaßstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Der 55-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich dadurch leicht. Er begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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