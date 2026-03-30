POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben auf bislang unbekannte Art und Weise am Samstag (28.03.26) ein Auto aufgebrochen. Gegen 20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein unbekannter Mann an das Auto herantrat, die Tür öffnete und einstieg. Entwendet wurde nichts.
Der Mann wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,75 Meter - südeuropäisches Erscheinungsbild - dunkle Cappy - dunkle Jacke - dunkle Hose
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