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Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Gantweg/ Auto kollidiert mit Baum

POL-COE: Billerbeck, Gantweg/ Auto kollidiert mit Baum
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Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Freitag (27.03.26) mit einem Baum am Gantweg kollidiert. Gegen 8 Uhr befuhr eine 53-jährige Billerbeckerin die Straße in Richtung Billerbeck, als sie aus bisher nicht bekannten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Zum stehen kam das Auto in der angrenzenden Böschung. Durch den Unfall erlitt die Frau Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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