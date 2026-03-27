POL-COE: Ascheberg, Windmühlenweg/ Auto beschädigt Baum
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Windmühlenweg einen Apfelbaum so stark beschädigt, dass er gefällt werden muss. Die Unfallzeit liegt zwischen 8 Uhr am Dienstag (24.03.26) und 14 Uhr am Mittwoch (25.03.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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