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Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Coesfeld/ Andere Öffnungszeiten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle während der Osterferien

Coesfeld (ots)

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Bernhard-von-Galen-Straße in Coesfeld ist in den Osterferien (30.03. - 10.04.26) nicht wie gewohnt geöffnet. Terminvereinbarungen sind in dem Zeitraum nur nach vorheriger telefonischer Absprache möglich. Erreichbar ist die Beratungsstelle unter: 02541 14 444.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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