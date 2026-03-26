POL-COE: Kreis Coesfeld, Coesfeld/ Andere Öffnungszeiten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle während der Osterferien

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Mann entwendete am Mittwoch (25.03.26) Süßwaren aus dem K+K in Buldern. Gegen 14.30 Uhr fiel dem Ladendetektiv der Diebstahl auf und versuchte, den Täter aufzuhalten. Dieser wehrte sich gegen das Festhalten, indem er versuchte, sich loszureißen. Bei der Rangelei fielen beide zu Boden. Der Detektiv blieb unverletzt. Der Beschuldigte flüchtete samt Diebesgut. Die unbekannte Person kann ...

mehr