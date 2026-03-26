Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße/ Ladendieb reißt sich los

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann entwendete am Mittwoch (25.03.26) Süßwaren aus dem K+K in Buldern. Gegen 14.30 Uhr fiel dem Ladendetektiv der Diebstahl auf und versuchte, den Täter aufzuhalten. Dieser wehrte sich gegen das Festhalten, indem er versuchte, sich loszureißen. Bei der Rangelei fielen beide zu Boden. Der Detektiv blieb unverletzt. Der Beschuldigte flüchtete samt Diebesgut.

Die unbekannte Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 40-45 Jahre alt - nordafrikanisches Erscheinungsbild - Bart - vernarbtes Gesicht - graue Wollmütze - neongelbe Jacke mit der Rückenaufschrift "Krampe" - grau/blaue Schuhe - Rucksack

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell