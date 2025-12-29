PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg verhindert Brandausbreitung im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses

Hamburg (ots)

Barmbek Süd, Wagnerstraße

Feuer mit zwei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst, 29.12.2025, 17:30 Uhr

Am frühen Montagabend wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer im Dachstuhl eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses gemeldet. Aufgrund dieser Meldung konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen im Gebäude befanden. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten einen zehn Meter langen Dachstuhlbrand. Der Brand wurde von außen über zwei Drehleitern und von innen mit einem Strahlrohr bekämpft. Eine Ausbreitung auf benachbarte Häuser konnten durch die frühzeitige Alarmierung und effektive Arbeitsweise der Einsatzkräfte verhindert werden.

Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Kräfte des Rettungsdienstes betreuten acht Personen, die in einem HVV-Bus untergebracht waren. Um 18:28 Uhr wurde durch die Einsatzleiterin der Feuerwehr "Feuer aus" gemeldet. Anschließend fanden Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen statt. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben. Insgesamt waren etwa 70 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst Hamburg über zwei Stunden im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Pressedienst
Finn Blöcher
Telefon: 040/42851 51 51
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hamburg
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 00:11

    FW-HH: Busunfall mit zwei PKW löst Großeinsatz für die Feuerwehr Hamburg aus

    Hamburg (ots) - Wandsbek, Barmwisch, 22.12.2025, 20:38 Uhr, Technische Hilfe mit fünf verletzten Personen Anwohner der Straße Barmwisch alarmierten am Montagabend die Feuerwehr über den Notruf 112, da sich ein Unfall zwischen zwei PKW und einem Linienbus ereignet hatte. In der Folge war der Bus von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast gefahren. Die ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:12

    FW-HH: Kollision zweier Ruderboote auf der Außenalster

    Hamburg (ots) - Rotherbaum, Alsterufer, Technische Hilfe auf dem Wasser mit einem Großeinsatz des Rettungsdienstes, 18.12.2025, 07:08 Uhr Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg über den Notruf zu einem Unfall zwischen zwei Ruderbooten auf der Außenalster alarmiert. Durch den Zusammenstoß kenterte eines von zwei Ruderbooten, wodurch eine der Bootsbesatzungen ins Wasser fiel. Die Rettungsleitstelle schickte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren