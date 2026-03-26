Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmen/ Innenminister überreicht erstmals Trostteddy an bei Unfall verletztes Kind

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Coesfeld (ots)

Nach Verkehrsunfällen zaubern sie ein Lächeln in das Gesicht von Kindern und geben Halt: Trostteddys sind mehr als Plüsch mit süßem Aussehen. Um diese besondere Wirkung weiß auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul. Einen dieser flauschigen Haltgeber überreichte der Innenminister dem elfjährigen Keke aus Dülmen persönlich, der mit seinen Eltern in die Kreisstadt kam. Der Junge erlitt im Dezember des vergangenen Jahres Verletzungen bei einem Verkehrsunfall.

Hinter dieser Geste steckt ein umfangreiches Unterstützungskonzept der Polizei Nordrhein-Westfalen, das nach Verkehrsunfällen Betroffenen im Alltag eine Stütze sein soll. Eines der Gesichter der Polizei im Kreis Coesfeld ist Polizeioberkommissarin Britta Buschhüter. Die Opferschützerin hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Angehörige und Betroffene begleitet. "Ein Verkehrsunfall kann einem den Boden unter den Füßen wegziehen", sagt Buschhüter. Aus diesem Grund sei die Wirkung von Trostteddys in oder nach außergewöhnlich belastenden Situationen von Kindern nicht zu unterschätzen. Die Polizeioberkommissarin besuchte im Nachgang die Familie, erkundigte sich nach dem Zustand des Jungen, sprach mit allen über den Unfall und fragte, ob die Polizei weitere Hilfe leisten oder vermitteln kann.

Herbert Reul hört an diesem Vormittag zu, informiert sich und spricht mit der Polizeioberkommissarin sowie der Familie über den Verkehrsunfall und die Arbeit der Polizei. Der Innenminister weiß, welches Band während der Nachsorge entsteht. "Die Verantwortung der Polizei endet nicht mit der Aufnahme des Verkehrsunfalls. Wir sehen hier, wie stark und wichtig unsere Opferschützer auch Wochen nach solchen Ereignissen sind," so der Innenminister.

Der Trostteddy stammt aus einer Kooperation zwischen Polizei und der Deutschen Teddy-Stiftung. Diese hat der Polizei Nordrhein-Westfalen 1000 plüschige Haltgeber übergeben. Daniel Magalski nahm als Botschafter der Deutschen Teddy-Stiftung an dem Termin teil und berichtete von den positiven Rückmeldungen zu den Teddys.

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