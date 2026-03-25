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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Bekämpfung der Hauptunfallursachen

Coesfeld (ots)

Einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen führte die Polizei am Dienstag (24.03.26) in Nottuln samt Ortsteilen durch.

Unter anderem waren 74 Fahrer zu schnell, 32 begingen Vorfahrtsverstöße, neun Personen hantierten mit Mobiltelefonen, sechs Personen waren nicht angeschnallt und zwei Verkehrsteilnehmer standen unter dem Verdacht, unter Drogen gefahren zu sein. Bei einem der beiden entdeckten die Beamten unter anderem Kokain, weswegen sie wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln eine Strafanzeige gegen ihn fertigten. In allen anderen Fällen erhielten die Betroffenen Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Verwarngelder.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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