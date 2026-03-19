Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Grenzkontrollen enden für mehrere Personen mit Festnahme oder Zurückweisung

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Freilassing/Schwarzbach (ots)

Für einen 35-jährigen Äthiopier endete seine Reise am Mittwochmittag (18. März) bereits am Bahnhof Freilassing. Der Mann war als Insasse eines grenzüberschreitenden Zuges von Einsatzkräften der Bundespolizei kontrolliert worden. Dabei konnte er keine Ausweisdokumente vorlegen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab zudem ein bis Februar 2029 gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der 35-Jährige zur Dienststelle der Bundespolizei nach Freilassing gebracht. Gegen ihn besteht der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise trotz bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbots. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er noch am selben Tag nach Österreich zurückgewiesen.

Nur kurze Zeit später geriet ebenfalls am Bahnhof Freilassing ein weiterer Reisender in den Fokus der Beamten. Bei der Kontrolle eines 35-jährigen Slowaken in einem Einreisezug stellten die Einsatzkräfte fest, dass ihm bis April 2030 das Recht auf Freizügigkeit entzogen worden war und ihm somit die Einreise in die Bundesrepublik untersagt ist. Zudem konnte der Mann kein gültiges Ticket für die Zugfahrt vorweisen. Aufgrund des Verdachts des Erschleichens von Leistungen wurde Anzeige erstattet. Auch er wurde nach Abschluss aller Maßnahmen nach Österreich zurückgewiesen.

Ein Fahndungstreffer gelang den Bundespolizisten zudem am Mittwochabend am Grenzübergang Saalbrücke. Dort wurde ein 24-jährigen Rumäne kontrolliert, der als Mitfahrer in einem Fahrzeug unterwegs war. Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut. Da der Mann die verhängte Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht begleichen konnte, wurde er am folgenden Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Rahmen weiterer Kontrollen im Grenzraum überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei am Mittwoch auch Reisende an der Kontrollstelle auf der A8. Dabei stellten die Beamten bei einem 45-jährigen Kosovaren fest, dass dieser seine zulässige Aufenthaltsdauer im Schengenraum bereits um 18 Tage überschritten hatte. Zwar konnte sich der Mann mit einem gültigen kosovarischen Reisepass sowie einem gültigen Schweizer Visum für einen Kurzaufenthalt ausweisen, dennoch besteht gegen ihn der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Am Donnerstag erfolgte seine Zurückweisung per Flug vom Flughafen Memmingen in den Kosovo.

Zu einem weiteren Fahndungserfolg kam es schließlich in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (19. März) bei der Kontrolle eines Reisebusses an der A8. Bei der Überprüfung eines 39-jährigen slowenischen Insassen stellten die Beamten einen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München II fest. Der Mann war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er den geforderten Betrag vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen verbüßen.

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