Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Jugendliche nach Hinweis auf Messer kontrolliert - 16-jähriger leistet Widerstand

Aschaffenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (17. März) gegen 15:00 Uhr erhielt die Bundespolizei einen Hinweis über Jugendliche am Aschaffenburger Hauptbahnhof, die mit einem Messer hantieren sollen. Die alarmierten Bundespolizisten stellten vor Ort eine Gruppe Jugendlicher fest. Auf Nachfrage verneinten die Jugendlichen zunächst, ein Messer bei sich zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die eingesetzten Beamten bei einem 14-jährigen Deutschen ein Butterflymesser. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz. Auch bei seinem 16-jährigen Begleiter erfolgte die Kontrolle nach gefährlichen Gegenständen. Während dieser der Maßnahmen verhielt er sich bereits äußerst aggressiv. Es konnten Drogen in der Jackentasche aufgefunden werden. Bei der Mitnahme zur Dienststelle widersetzte sich der Jugendliche den Anweisungen der Beamten, beleidigte diese, schlug mehrfach gegen den Arm eines Beamten und biss diesen in die Hand.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die eingesetzten Bundespolizisten blieben unverletzt. Der aggressive Jugendliche erlitt im Zuge der Festnahme leichte Abschürfungen an der Hand.

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