Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei nimmt gesuchte Diebin fest
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Am Mittwoc (17. März) haben Bundespolizisten im Hauptbahnhof Nürnberg eine 23-jährige Frau kontrolliert. Hierbei haben sie festgestellt, dass die Frau durch die Staatsanwaltschaft gesucht wird.
Eine Streife der Bundespolizei hatte die Rumänin im Nürnberger Hauptbahnhof einer Personenkontrolle unterzogen und erkannten hierbei, dass gegen die junge Frau ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München | wegen Diebstahls vorlag. Gegen die Verurteilte ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen abgeordnet worden. Die Vollstreckung hätte durch die Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden können. Da die Rumänin den geforderten Betrag nicht zahlen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Maßnahmen sind durch die zuständigen Justizbehörden veranlasst worden.
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