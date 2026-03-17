Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Person im Euerwangtunnel - Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt zeitweise gesperrt
Nürnberg (ots)
Greding - Am Montagabend (16. März) hat eine Person den Euerwangtunnel auf der Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt betreten. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg sperrte den Tunnel.
Gegen 20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine Person im Gleisbereich nahe dem Südportal des Euerwangtunnels. Er hatte gesehen, wie ein Mann mit einer Sporttasche in den Tunnel gelaufen war.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg veranlasste umgehend die Sperrung des Tunnels. Beamte der Bundes- und Landespolizei durchsuchten gemeinsam den Tunnelbereich.
Gegen 20:30 Uhr wurde ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, der sich etwa 80 Meter im Tunnel befand, durch die Beamten angetroffen und aus dem Gefahrenbereich gebracht.
Die mitgeführte Tasche war leer. Ein etwaiges Verbringen eines gefährlichen Gegenstandes konnten die Einsatzkräfte unter Zuhilfenahme eines Sprengstoffspürhundes ausschließen.
Die Streckensperrung wurde daraufhin aufgehoben.
Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Er hatte zuvor seine Entlassung aus einer Justizvollzugsanstalt gefeiert, am Bahnhof Kinding seinen Zug verpasst und anschließend versucht, zu Fuß in Richtung Nürnberg zu gelangen. Dabei betrat er unbefugt den Gleisbereich.
Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahreneingeleitet.
Durch die Streckensperrung kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Züge mussten unter anderem zurückgesetzt werden. Das genaue Ausmaß der Auswirkungen wird noch ermittelt.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis
Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,
den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der
Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell