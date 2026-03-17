Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Person im Euerwangtunnel - Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt zeitweise gesperrt

Nürnberg (ots)

Greding - Am Montagabend (16. März) hat eine Person den Euerwangtunnel auf der Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt betreten. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg sperrte den Tunnel.

Gegen 20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine Person im Gleisbereich nahe dem Südportal des Euerwangtunnels. Er hatte gesehen, wie ein Mann mit einer Sporttasche in den Tunnel gelaufen war.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg veranlasste umgehend die Sperrung des Tunnels. Beamte der Bundes- und Landespolizei durchsuchten gemeinsam den Tunnelbereich.

Gegen 20:30 Uhr wurde ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, der sich etwa 80 Meter im Tunnel befand, durch die Beamten angetroffen und aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Die mitgeführte Tasche war leer. Ein etwaiges Verbringen eines gefährlichen Gegenstandes konnten die Einsatzkräfte unter Zuhilfenahme eines Sprengstoffspürhundes ausschließen.

Die Streckensperrung wurde daraufhin aufgehoben.

Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Er hatte zuvor seine Entlassung aus einer Justizvollzugsanstalt gefeiert, am Bahnhof Kinding seinen Zug verpasst und anschließend versucht, zu Fuß in Richtung Nürnberg zu gelangen. Dabei betrat er unbefugt den Gleisbereich.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahreneingeleitet.

Durch die Streckensperrung kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Züge mussten unter anderem zurückgesetzt werden. Das genaue Ausmaß der Auswirkungen wird noch ermittelt.

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