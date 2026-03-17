Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Festnahme am Nürnberger Hauptbahnhof aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Beamte der Bundespolizeiinspektion Nürnberg haben am Montagnachmittag (16. März) einen 38-jährigen Mann am Hauptbahnhof Nürnberg festgenommen. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.
Der rumänische Staatsangehörige wurde gegen 16 Uhr im Bereich des Osteingangs des Nürnberger Hauptbahnhofs im Rahmen einer Kontrolle überprüft.
Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann mittels Haftbefehls wegen Diebstahls mit Waffen durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gesucht wird.
Die Bundespolizisten nahmen ihn daher fest und führen ihn am Folgetag dem zuständigen Ermittlungsrichter vor..
Der 38-Jährige ist bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis
Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,
den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der
Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell