Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Festnahme am Nürnberger Hauptbahnhof aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Beamte der Bundespolizeiinspektion Nürnberg haben am Montagnachmittag (16. März) einen 38-jährigen Mann am Hauptbahnhof Nürnberg festgenommen. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Der rumänische Staatsangehörige wurde gegen 16 Uhr im Bereich des Osteingangs des Nürnberger Hauptbahnhofs im Rahmen einer Kontrolle überprüft.

Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann mittels Haftbefehls wegen Diebstahls mit Waffen durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gesucht wird.

Die Bundespolizisten nahmen ihn daher fest und führen ihn am Folgetag dem zuständigen Ermittlungsrichter vor..

Der 38-Jährige ist bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten.

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