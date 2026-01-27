PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.01.2026 um 08:00 Uhr wurde 46-Jähriger aus 67466 Lambrecht mit seinem Aufsitz-E-Scooter in der Quellenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der Fahrer räumte hierzu ein, vergangene Woche Cannabis konsumiert zu haben. Da dieser keinen Vortest durchführen konnte, wurde ihm letztendlich eine Blutprobe entnommen. Das Gefährt des 46-Jährigen wurde sichergestellt. Nun wird das Ergebnis zeigen, ob und in welchem Verfahren sich der Lambrechter verantworten muss. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 09:14

    POL-PDNW: (Meckenheim) Trickdiebstahl

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Unter dem Vorwand, dass die schwangere Frau dringend auf die Toilette müsse, klingelte ein unbekanntes Paar am Montagnachmittag (26. Jan, 14 Uhr) bei einer Hausbesitzerin in der Blütenstraße in Meckenheim. Hilfsbereit ließ sie die beiden ins Haus. Der Mann fragte noch nach einer Spende für den Wanderzirkus in Neustadt, bevor sie gingen. Später bemerkte die Frau, dass Schmuck aus dem Bad ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:12

    POL-PDNW: (Meckenheim) Einbrecher überrascht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Zwei Einbrecher überrascht, hat am Montagabend (26. Jan, 19 Uhr) eine Hausbesitzerin in Meckenheim. Im Eingangsbereich traf die Frau auf einen der beiden Täter, als sie gerade nach Hause kam. Geistesgegenwärtig warf sie zwei Sektflaschen nach dem Unbekannten und verließ wieder das Haus. Die beiden Einbrecher, die zuvor eine Seiteneingangstür aufhebelten und so in das Anwesen gelangten, ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:06

    POL-PDNW: (Ellerstadt) - Verdacht auf Fake-Shop für Wein, Polizei ermittelt

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 26.01.2026 erstattete ein Winzer bei der Polizei Bad Dürkheim eine Strafanzeige wegen eines mutmaßlichen Fake-Shops. Nach seinen Angaben war er durch einen Bekannten auf den Online-Shop "Erlesene Weine 24" aufmerksam geworden. In dem Shop werden verschiedene Weine zu auffallend günstigen Preisen angeboten, darunter auch ein Wein des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren