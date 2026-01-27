Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.01.2026 um 08:00 Uhr wurde 46-Jähriger aus 67466 Lambrecht mit seinem Aufsitz-E-Scooter in der Quellenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der Fahrer räumte hierzu ein, vergangene Woche Cannabis konsumiert zu haben. Da dieser keinen Vortest durchführen konnte, wurde ihm letztendlich eine Blutprobe entnommen. Das Gefährt des 46-Jährigen wurde sichergestellt. Nun wird das Ergebnis zeigen, ob und in welchem Verfahren sich der Lambrechter verantworten muss. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

