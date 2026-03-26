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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Sporksfeld/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (25.03.26) in ein Haus an der Straße Sporksfeld in Bösensell eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr hebelten die Täter ein Terrassenfenster auf. Angaben über mögliche Beute liegen nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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