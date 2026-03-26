POL-COE: Senden, Bösensell, Sporksfeld/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Mittwoch (25.03.26) in ein Haus an der Straße Sporksfeld in Bösensell eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr hebelten die Täter ein Terrassenfenster auf. Angaben über mögliche Beute liegen nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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