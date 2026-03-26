POL-COE: Senden, Bösensell, Sporksfeld/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen führte die Polizei am Dienstag (24.03.26) in Nottuln samt Ortsteilen durch. Unter anderem waren 74 Fahrer zu schnell, 32 begingen Vorfahrtsverstöße, neun Personen hantierten mit Mobiltelefonen, sechs Personen waren nicht angeschnallt und zwei Verkehrsteilnehmer standen unter dem Verdacht, unter Drogen gefahren zu sein. Bei einem der ...

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