Polizei Hamburg

POL-HH: 260325-2. Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Hasskriminalität in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.03.2026, 18:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Beim Schlump/Gustav-Falke-Straße Bus der Linie 4

Ein Unbekannter hat am Montagabend einen sechsjährigen Jungen in einem Linienbus mutmaßlich aufgrund seiner Behinderung beleidigt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr das Kind gemeinsam mit seiner Betreuerin im Bus der Linie 4 in Richtung Wildacker. Während der Fahrt beleidigte ein etwa 50- bis 60-jähriger Mann den Jungen wiederholt in abwertender Art und Weise mutmaßlich aufgrund seiner Behinderung. Auch als die Betreuerin des Kindes den Mann auf sein herabwürdigendes Verhalten ansprach, unterließ dieser seine Äußerungen nicht. Fahrgäste informierten unmittelbar den Busfahrer über den Vorfall, der den Tatverdächtigen daraufhin vor der Haltestelle "Apostelkirche" des Busses verwies.

Die Erziehungsberechtigten erstatteten zu einem späteren Zeitpunkt eine Anzeige bei der Polizei.

Das für Hasskriminalität zuständige Landeskriminalamt für Staatsschutzdelikte (LKA 73) führt die Ermittlungen.

Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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